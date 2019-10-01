РИАМО – 1 окт. Разработчики социальной сети «ВКонтакте» представили платформу для образовательных марафонов, здесь авторы смогут бесплатно размещать свои курсы, а пользователи – проходить их в любое время, сообщает kp.ru.

«Чтобы создать проект для платформы, не нужны специальные навыки – все происходит в привычных статьях «ВКонтакте». Авторы наполняют марафон уже опубликованными или эксклюзивными материалами: подкастами, видео или текстами, – а в конце каждой главы добавляют задание для проверки знаний», – отмечается в статье.

Кроме того, создатели получают подробную статистику о количестве просмотров, прохождений, переходов в сообщество и на сторонние ресурсы.

«Чтобы привлечь больше слушателей, можно разместить прямую ссылку на курс в сообществах, учебных материалах, презентациях или на сторонних ресурсах. При этом пользователям, которые захотят изучить курс, не нужно будет переходить на сторонние сайты и дополнительно регистрироваться», – уточняется в материале.

В настоящее время разработчики соцсети проводят отборов авторов, чьи марафоны будут представлены на платформе уже при ее запуске. Победители получат консультации по созданию марафонов, дополнительный рекламный бюджет и помощь в продвижении курсов.