РИАМО – 1 окт. Энергетики южного филиала компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») выполнили запланированный на 23-27 сентября объем работ, проводимых в формате учений, по ремонту и реконструкции электрических сетей в Раменском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

В работах участвовали десять бригад из Раменского, Каширского, Ступинского, Серпуховского, Серебряно-Прудского электросетевых районов, использованию спецтехники и привлечению передвижных источников электроэнергии.

«На пяти линиях электропередачи общей протяженностью порядка 170 километров осуществлена вырубка 35 гектаров древесно-кустарниковой растительности в охранных зонах, проведена необходимая замена опор линий электропередачи, траверс и изоляторов, вышедших из строя», – говорится в сообщении.

Для секционирования линий устанавливались линейные разъединители, что в дальнейшем поможет существенно сократить время поиска повреждений и повысит оперативность проведения восстановительных работ. Кроме того, в деревне Семеновское произведена замена выработавшей эксплуатационный ресурс мачтовой трансформаторной подстанции на новую мощностью 160 кВА.

Как отметил директор филиала «Южные электрические сети» Михаил Ежокин, самый главный ожидаемый итог проведенных мероприятий – сокращение количества и времени технологических нарушений, а, следовательно, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей в более чем 40 населенных пунктах городского округа Раменское.

Он также отметил, что положительный опыт мобилизации сил и средств для улучшения электросетевой инфраструктуры будет использован в ближайшее время в Чеховском и Домодедовском электросетевых районах Подмосковья.