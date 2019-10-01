РИАМО - 1 окт. В Химках инспекторы эконадзора пресекли загрязнение ручья, работники компании «КСК Инвест» сбрасывали в него сточные воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Инспекторы эконадзора провели проверку по обращению администрации городского округа Химки, в котором сообщалось о сбросе сточных вод в водный объект. В ходе проверки факты подтвердились: по вине работников компании «КСК Инвест», которая занимается управлением недвижимостью, произошел сброс неочищенных сточных вод в ручей без названия, протекающий вблизи территории Сходненской мебельной фабрики и впадающий в реку Сходню», — говорится в сообщении.

После вмешательства сотрудников министерства силами МУП «Химводосток» загрязнение остановили. Представителей компании-нарушителя вызвали в Минэкологии для составления протокола. Такое нарушение, согласно закону, грозит юридическому лицу штрафом от 150 до 300 тысяч рублей.

Ранее инспекторы эконадзора привлекли к ответственности химкинскую компанию «Капитал А», которая не предоставляла обязательную информацию о соблюдении правил водопользования в отношении реки Сходни.