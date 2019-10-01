РИАМО - 1 окт. В городских округах Подмосковья осенью пройдут 40 встреч по имущественным вопросам, за неделю уже провели встречи с председателями и активистами СНТ в Клину, Шаховской, Лотошине, Волоколамске и Истре, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Пятьдесят городских округов охватила кампания по информированию садоводов и дачников Подмосковья об упрощенной регистрации жилых и садовых домов по «дачной амнистии». Выезды в СНТ начались весной и охватили свыше 6 тысяч садоводческих товариществ. Еще 40 встреч пройдут в Подмосковье в осенние месяцы», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

За прошедшую неделю встречи с председателями и активистами СНТ прошли в Клину, Шаховской, Лотошине, Волоколамске и Истре, где насчитывается порядка 1,5 тысяч товариществ. Так, в Лотошине зарегистрировано 23 СНТ, в Шаховской – 89, в Клину - 293, в Волоколамске - 327, а в Истре – 734.

Коган рассказал, что с 1 марта, когда завершилось действие «дачной амнистии», зафиксирован резкий спад в регистрации недвижимости, так как уведомительный порядок регистрации домов усложнил подачу документов и увеличил сроки оформления прав в разы.

«В связи с продлением «дачной амнистии» необходимо помочь людям легализовать недвижимость по упрощенной схеме до 2021 года. Для этого Минмособлимущество совместно УФНС, Росреестром, Московским областным БТИ, Союзом дачников Подмосковья и представителями администрации Подмосковья организует встречи с председателями и активистами товариществ на местах и разъясняет собственникам, какие документы нужны и куда обращаться в том или ином случае», - пояснил Коган.

Он добавил, что на совещаниях также обсуждают вопросы земельного права, инфраструктуры, налогообложения, раздельного сбора и вывоза мусора, лицензирования скважин. В составе делегации приезжают специалисты разных структур, поэтому дачники получают профессиональные ответы на вопросы. Кампания прошла во многих муниципальных образованиях и продолжится в осенний период, поскольку существует запрос на личное общение и поиск решения конкретных ситуаций.

До 1 марта 2021 года у собственников есть возможность зарегистрировать садовые и жилые дома на землях СНТ без разрешительной документации на строительство - по техническому плану и декларации, а также легализовать жилые дома на землях ИЖС и ЛПХ через уведомления о намерении и завершении строительства, если они построены без градостроительных нарушений.