РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 окт. Во вторник в МКЦ «Победа» подмосковного Домодедова прошел праздник, посвященный Дню пожилого человека, в концертной программе приняли участие творческие коллективы округа, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

На празднике благодарственными письмами главы городского округа наградили пожилых людей, принимающих активное участие в жизни Домодедова.

«Сегодня наша страна отмечает праздник и благодарит тех людей, которые сделали для нее очень много, людей, которые прошли большой жизненный путь. Если говорить про Домодедово, то людей, которые заложили замечательный и крепкий фундамент к будущим победам. Этот день для вас особенный, потому что именно вы строили аэропорт, дороги, дома, площади, парки, все то, чем сегодня гордится и что любит молодое поколение», – сказал глава муниципалитета Александр Двойных.

Пожилых жителей Домодедова также поздравила начальник управления социальной защиты населения горокруга Татьяна Тихонова.

«Сегодня я хочу поздравить всех вас, людей, которые очень много знают об этой жизни, очень многое могут рассказать нам и могут поучить нас. Я желаю всем вам долгих лет, наполненных здоровьем, счастьем, и прежде всего заботой ваших близких», – отметила она.

С поздравительной речью выступила председатель Совета ветеранов Домодедова Тамара Романова.

«Уважаемое старшее поколение, с праздником! С праздником мудрости, добра и уважения. С праздником душевной щедрости и качеств, которыми наделены люди, прошедшие невзгоды, военный плен и экономические потрясения. Вы все преодолели. Именно вы заложили самые добрые многочисленные традиции, и сегодня являетесь крепкой опорой молодого поколения», – подчеркнула Романова.