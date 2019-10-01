РИАМО - 1 окт. «Мособлгаз» ввел в эксплуатацию газопровод-связку в деревне Красновидово сельского поселения Ивановское в городском округе Истра, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Новый построенный газопровод протяженностью 0,83 километра позволит обеспечить надежное и бесперебойное газоснабжение более чем для 110 человек.

«Мы построили 22-й газопровод с начала года в рамках губернаторской программы газификации Московской области. Это органичная программа, которая каждый год включает в себя мероприятия не только по газификации новых населенных пунктов, но и по строительству газопроводов-связок, способствующих улучшению качества жизни жителей Московской области. До конца года газ придет в дома к 10 тысячам жителей Подмосковья», – отметил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. В 2019 году в регионе планируется построить 50 новых газопроводов. Основной период работ пройдет в четвертом квартиле 2019 года.