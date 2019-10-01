РИАМО - 1 окт. Московские реабилитологи вернули возможность ходить женщине с тяжелым и редким поражением нервной системы – синдромом Гиейна-Барре, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Женщину доставили в городскую клиническую больницу имени В.М. Буянова с жалобами на боли в шейном отделе позвоночника, слабость в кистях и ногах, а также болезненное покалывание. Специалисты выявили синдром Гийена-Барре – быстро прогрессирующее аутоиммунное поражение периферической нервной системы, проявляющееся в виде расстройства чувствительности конечностей, мышечной слабости и вялых параличей.

«Чтобы вывести из крови аутоиммунные антитела, агрессивные к собственным периферическим нервам, пациентке было проведено семь сеансов аппаратного плазмафереза – процедур очисти крови. Суммарно было очищено 11 литров плазмы крови», – говорится в сообщении.

Одновременно проводились мероприятия первого этапа медицинской реабилитации – индивидуальная лечебная гимнастика и обучение самообслуживанию. В период стационарного лечения врачам удалось стабилизировать неврологическое состояние и снизить болевой синдром.

Для второго этапа медицинской реабилитации пациентка была переведена в отделение медицинской реабилитации филиала №3 московского Центра медицинской реабилитации, восстановительной спортивной медицины.

При поступлении на реабилитацию пациентка была способна пройти 10 метров при помощи ходунков. Мультидисциплинарная бригада врачей разработала индивидуальную программу медицинской реабилитации, благодаря которой у женщины значительно увеличилась сила мышц конечностей. Пациентка самостоятельно гуляет по улице с использованием дополнительной опоры.

Врачи прогнозируют, что через 3-6 месяцев пациентка полностью восстановится, продолжая выполнять упражнения в домашних условиях и находясь под амбулаторным наблюдением врачей поликлиники.