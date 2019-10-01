РИАМО - 1 окт. В городском парке Ивантеевки 2 октября состоится шахматный турнир, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В городском парке Ивантеевки 2 октября в 15:00 в состоится открытие шахматных столов. Гостей ждет праздничное мероприятие – будет организован шахматный турнир, настольный теннис, прокат шлемов «Живу спортом». Также планируется посадка деревьев», – говорится в сообщении.

Планируемое количество гостей – более 50 человек.