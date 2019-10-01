РИАМО – 1 окт. Новый операционный микроскоп поступил в офтальмологическое отделение Ивантеевской больницы, его стоимость превысила 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Операционный микроскоп – необходимый инструмент в микрохирургии глаза. Он применяется при экстракции катаракты, оперативном лечении глаукомы, при контузиях и травмах, в офтальмоонкологии, кератопластике, при вмешательствах на сетчатке глаза», – отметил главный врач Ивантеевской больницы Сергей Багин.

Он уточнил, что стоимость оборудования составляет около 5,5 миллионов рублей. Аппарат уже введен в эксплуатацию.