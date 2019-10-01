РИАМО - 1 окт. В девяти муниципалитетах Подмосковья Госадмтехнадзор добился соблюдения правил тишины в ночное и обеденное время после проверок и жалоб жителей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За неделю благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в девяти муниципальных образованиях региона было пресечено нарушение покоя граждан в обеденное и ночное время», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В Богородском городском округе после надзорных действий сотрудников ведомства воцарилась тишина на улице Белякова, на территории центрального рынка. В городском округе Чехов прекращен шум в ночное время в селе Покров на улице Угловая, дом 1.

На улице Гагарина в Дедовске городского округа Истра также устранено нарушение тишины и покоя граждан. А в Подольске за шум к ответственности привлекли строительную организацию, которая вела работы в ночное время.

По жалобе жителей города с помощью инспекторов Госадмтехнадзора прекращен шум в городском округе Кашира в деревне Горки и деревне Железня. В Балашихе восстановлена тишина по улице Рябиновая, дом 1. В Протвине устранили нарушения возле детского сада №7.

В Подмосковье действует закон «Об обеспечении тишины и покоя». При повторном нарушении он предусматривает штраф 1-3 тысячи рублей для граждан, 5-10 тысяч рублей для должностных лиц, 60-80 тысяч для юридических лиц.