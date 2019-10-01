РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Спортсменка из микрорайона Кузнечики Подольска Галина Горпинко завоевала серебряную медаль на Кубке России по универсальному бою, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В Медыни Калужской области с 25 сентября по 1 октября проходил Кубок России по универсальному бою. В спортивном мероприятии приняла участие и спортсменка из Подольска.

«Жительница микрорайона Кузнечики Подольска – тренер-инструктор военно-спортивного клуба «Скорпион», мастер спорта России по универсальному бою Галина Горпинко на Кубке России завоевала серебро в весовой категории 52 килограмма среди женщин», – говорится в сообщении.