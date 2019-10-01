РИАМО - 1 окт. Флебологический центр начал работать в больнице Вересаева в Москве со вторника, учреждение расположено на севере города, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Центр специализируется на лечении варикозной болезни, лимфостаза нижних конечностей и хронической венозной недостаточности. Также помощь будут оказывать людям с острым тромбозом глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, трофическими язвами. Консультации в новом центре смогут получить беременные женщины с варикозной болезнью и тромбозом вен нижних конечностей.

«Специалисты нового подразделения в совершенстве владеют современными хирургическими методами лечения варикозной болезни нижних конечностей, такими, как эндовенозная лазерная коагуляция, радиочастотная абляция, склеротерапия», – сказал заведующий центром, хирург, член Российской ассоциации флебологов Михаил Багирян.

В центре есть современное оборудование. С его помощью можно проводить диагностику и лечение амбулаторно, в хирургическом стационаре кратковременного пребывания.

Врачи во время приема проводят осмотр, ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. После составляется план дообследования и лечения. Записаться на прием можно по полису ОМС, имея направление из поликлиники или женской консультации города Москвы.