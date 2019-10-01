РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 1 окт. Сотрудники полиции в Домодедове задержали 26-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в грабеже автомобиля, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

Житель Домодедова обратился в дежурную часть УМВД России по городскому округу с заявлением о похищении автомобиля с применением насилия в лесном массиве микрорайона Западный.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово по подозрению в совершении указанного преступления задержан 26-летний уроженец одной из республик Средней Азии», – говорится в сообщении.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – 15 лет лишения свободы.

В отношении задержанного Домодедовским городским судом выбрана мера пресеченияв виде заключения под стражу.