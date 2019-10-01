РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. В подмосковном Подольске более 100 человек предпенсионного возраста прошли бесплатное обучение от Центра занятости населения (ЦЗН) в текущем году, сообщила «РИАМО в Подольске» директор Подольского центра занятости населения Ольга Новоселова.

Во вторник во Дворце культуры «Октябрь» прошло совещание с работодателями округа по вопросам оформления электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН), а также профилактики гриппа и переобучения сотрудников предпенсионного возраста. Организатором встречи стала администрация округа.

«С 2019 года в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» реализуется программа профессионального обучения и дополнительного образования для граждан предпенсионного возраста. К данной категории относятся женщины с 1964 по 1968 года рождения и мужчины с 1959 по 1963 года рождения. Программа рассчитана на 5 лет и соответственно обучение проходят все желающие бесплатно. В текущем году в Подольске уже обучились по данной программе более 100 человек предпенсионного возраста», – сказала Новоселова.

Она отметила, что форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. В текущем году жители округа могут обучиться основам флористики, дизайну интерьера, основам туризма и социально-культурного сервиса.