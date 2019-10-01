РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Монолитные работы при строительстве новой школы на 1 100 мест в микрорайоне Первомайский Балашихи планируют завершить к концу года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания проверил ход строительства школы, где пообщался с руководством компании-подрядчика. Ранее он вместе с генеральным директором компании «СтройАрсенал» Евгением Рубцовым и второклассником из школы №32 Егором Хромовым заложил капсулу времени с посланием потомкам на месте строительства образовательного учреждения.

«Эта школа (на 1 100 мест в микрорайоне Первомайский – ред.) была заложена по программе президента. Для нас этот объект особенно важный, потому что на сегодняшний день у нас в городе порядка 5 тысяч ребят обучаются во вторую смену. Стройка ведется в соответствии с графиком. До конца этого года (2019 года – ред.) мы должны практически полностью закончить монолит. У нас на это предусмотрено финансирование – порядка 300 миллионов рублей», – сказал Юров.

Он добавил, что строители ведут работы по прокладке инженерных коммуникаций и сетей электроснабжения. Параллельно этому они приступят к подготовке площадки под спортивное ядро.

Генеральный директор компании-подрядчика Илья Демидов рассказал, что на сегодняшний день на площадке задействованы 75 человек.

«Работают экскаваторы, башенный кран, на следующей неделе установим второй кран для того, чтобы ускорить строительство», – пояснил Демидов.

Строительство школы на 1 100 мест планируют завершить летом 2020 года. Образовательное учреждение административно будет присоединено к существующей школе №32.