РИАМО - 1 окт. Среднемесячная начисленная зарплата работников подмосковных организаций (по полному кругу организаций) в июле 2019 года составила 54098,5 рублей, по сравнению с июнем 2019 года она уменьшилась на 7,2%, а с июлем 2018 года – возросла на 7,9%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Среднемесячная заработная плата работников организаций в январе-июле 2019 года составила 54161,3 рубля (107,3% к аналогичному периоду 2018 года). Среднесписочная численность работников достигла 2249,4 тысячи человек (104,6% к соответствующему периоду прошлого года)», - отмечается в материале.

Значительно выше среднемесячная заработная плата в организациях, занимающихся финансовой и страховой деятельностью – 76489,2 рубля (134,1% к областному уровню среднемесячной зарплаты); профессиональной, научной и технической деятельностью – 71979,4 рубля (129,9% к областному уровню среднемесячной зарплаты); транспортировкой и хранением – 67635,8 рубля (122,8% к областному уровню среднемесячной зарплаты).

Наибольшее увеличение среднемесячной заработной платы к соответствующему периоду прошлого года отмечалось в организациях, занимающихся деятельностью в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 17,9%; финансовой и страховой деятельностью – на 16,2%; деятельностью по операциям с недвижимым имуществом – на 14,6%.

В январе-июле 2019 года в организациях Московской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, трудилось 1705,8 тысячи человек. Это на 4,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В целом по данным организациям зарплата работников составила 60180,5 рублей и по сравнению с январем-июлем 2018 года увеличилась на 7,4%.

С начала года стабильно лидирующие позиции по уровню среднемесячной зарплаты в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, занимали городские округа Лобня – 117750,1 рубля, Химки – 82006,1 рубля, Долгопрудный – 77044 рубля. Низкая среднемесячная заработная плата наблюдалась в городском округе Зарайск – 34998,1 рубля.

Наибольшими темпами по отношению к соответствующему периоду прошлого года среднемесячная заработная плата росла в организациях Звенигорода – 119,7%, Балашихи – 114,5% и Волоколамского округа – 112,2%.