РИАМО - 1 окт. В Подмосковье завершили проектирование общеобразовательной школы на 275 мест в Щелкове, учебное заведение введут в эксплуатацию в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

Школу построят по адресу: улица Шмидта, дом 11. Проект получил положительное заключение «Мособлгосэкспертизы» по проектно-сметной документации.

«В трехэтажном здании разместятся учебные классы, общешкольные помещения, спортивный и актовый залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Ввод в эксплуатацию школы планируется в 2020 году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Территорию школы благоустроят и озеленят, на ней появятся спортивные и игровые площадки, места отдыха.

Школа будет доступна для маломобильных людей.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».