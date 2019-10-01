РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Временную схему движения введут в Балашихе с 3 октября в зоне реконструкции трассы М-7 «Волга», она будет действовать до введения в эксплуатацию двухуровневых транспортных развязок на 27-м и 30-м километрах, работы планируют завершить в конце года, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород».

«В зоне реконструкции трассы М-7 «Волга» в Балашихе поменяется схема дорожного движения. Специалисты подрядной организации приступают к замене дорожного покрытия на отрезке с 27-го по 28-й километр в микрорайоне Новский. На 27-м километре ликвидируется светофорный объект. Для пропуска транспортного потока задействовано 4 полосы (по две в каждую сторону). Максимальная скорость движения – 40 км/ч», – говорится в сообщении.

Изменить направление движения можно на перекрестках со светофорным регулированием в сторону Москвы на 32 километре в микрорайоне Новая Купавна, в сторону области –на 25-м километре в районе микрорайона ВНИИПО.

Пешеходы смогут перейти трассу по надземного переходу. В ближайшее время на участке установят соответствующие дорожные знаки и ограждение. Временная схема будет действовать до введения в эксплуатацию двухуровневых транспортных развязок на 27-м и 30-м километрах трассы М-7 «Волга». Полное завершение работ намечено на конец 2019 года.

Автомобилистов просят учесть информацию при планировании поездок и следовать установленной схеме движения на участке.

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральной трассе М-7 «Волга» можно по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: 8(831)282-28-11 или 8(800)505-76-52 (звонок бесплатный).

После завершения проекта по реконструкции М-7 «Волга» в Балашихе проезжая часть станет шестиполосной. Здесь будут построены три разворотные петли с эстакадами. На 27-м километре трассы одна петля позволит транспорту развернуться в сторону Москвы, другая – в сторону Владимира и проехать по направлению Владимир – Восточное шоссе. На 30-м километре петля обеспечит разворот в сторону Москвы, проезд по направлению Восточное шоссе – Москва и поворот с М-7 в микрорайон Сакраменто.

На участке установят надземные пешеходные переходы, барьерное и перильное ограждения, сплошные линии электроосвещения, а в зоне жилой застройки для уменьшения уровня звукового загрязнения – шумозащитные экраны и шумозащитное остекление фасадов жилых помещений, обращенных к автомобильной дороге М-7 «Волга».