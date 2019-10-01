РИАМО – 1 окт. Митрополит Ювеналий встретился с педагогами Подмосковья, на мероприятии также выступил хор студентов Коломенской духовной семинарии, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В Коломенской духовной семинарии прошла традиционная встреча управляющего Московской епархией РПЦ, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с подмосковными руководителями образовательных организаций. В мероприятии приняли участие свыше 200 человек.

«Главная цель таких ежегодных встреч – распространить положительный опыт, обеспечить преемственность и развитие духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях региона. Для воспитания достойного будущего поколения необходимо тесное взаимодействие образовательного и духовного звеньев. Мы очень дорожим нашим сотрудничеством с Русской православной церковью и всегда готовы обсудить совместные проекты», – отметила первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

По ее мнению, такие встречи дают возможность руководителям образовательных учреждений узнать что-то новое и полезное, а после – внедрить этот опыт в образовательный процесс.

В рамках встречи были подведены итоги конкурса «Великие люди о вере и религии», а также состоялось выступление хора студентов Коломенской духовной семинарии.