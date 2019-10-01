РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. В подмосковном Подольске работодателей округа призвали организовать иммунизацию своих сотрудников от гриппа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Во вторник во Дворце культуры «Октябрь» прошло совещание с работодателями округа по вопросам оформления электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН), а также профилактики гриппа и переобучения сотрудников предпенсионного возраста. Организатором встречи стала администрация округа.

«В начале сентября в округе стартовала ежегодная кампания по профилактике гриппа. Ее цель – снижение заболеваемости и смертности от болезни органов дыхания. Мы ежегодно проводим мониторинг уровня заболеваемости и отмечу, что в округе за последние три года заметна положительная динамика к уменьшению заболеваемости и смертности от болезни органов дыхания. В этом году (в 2019 году - ред.) мы прививаем более 160 тысяч жителей за счет Федерального бюджета – горожан, которые входят в группу риска, но остается еще часть населения, которая в данную группу не входит. Работодателям рекомендуется организовать независимо от формы собственности иммунизацию своих сотрудников за счет собственных средств», – сказала замначальника Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Подмосковья Светлана Чудакова.

Она отметила, что ежегодно в Подольске за счет средств работодателей прививается порядка 10% сотрудников. В настоящее время вакцины от гриппа продаются во всех аптеках округа и в наличии имеются три вида отечественных вакцин с актуальными штаммами гриппа.