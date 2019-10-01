РИАМО - 1 окт. В январе-августе 2019 года в подмосковных хозяйствах произвели 205,7 тысячи тонн мяса (102,2% к соответствующему периоду 2018 года), 447,4 тысячи тонн молока (103,1%) и 89,2 миллиона штук яиц (95,2%), говорится в сообщении пресс-службы Мособлстата.

«Удельный вес сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства мяса доминировал и составил 94,3%. На долю хозяйств населения пришлось 4,9%, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 0,8%», – говорится в сообщении.

По надою молока сложилась аналогичная ситуация, где на сельскохозяйственные организации пришлось 89,2%, на хозяйства населения – 7,3%, на крестьянские (фермерские) хозяйства и на индивидуальных предпринимателей – 3,5%.

В январе-августе 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 2,9%, из них поголовье коров – на 2%, свиней – на 5,3%, овец и коз – на 1,3%. Поголовье птицы при этом увеличилось на 1%.

Заметное сокращение поголовья овец и коз наблюдалось в сельскохозяйственных организациях – на 16,4%, но в то же время увеличилось в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей – на 5,8% и в хозяйствах населения – на 2%.

Незначительное увеличение поголовья птицы было замечено в сельскохозяйственных организациях и в хозяйствах населения, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 12,8%.