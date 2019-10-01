РИАМО – 1 окт. Во вторник президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму к российским военным с поздравлениями с Днем Сухопутных войск, глава государства заявил, что военнослужащие с легкостью осваивают современное вооружение, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Российский лидер отметил, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск бережет и приумножает традиции патриотизма, сплоченности и товарищества», – говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что военнослужащие успешно решают задачи по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности России. К тому же, они легко осваивают современное вооружение.

По словам Путина, граждане также выражают военным глубокую благодарность и чтут подвиги тех, кто погиб, защищая Родину.