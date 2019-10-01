РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 окт. Два человека погибли в результате возгорания деревянного дома на улице Водопроводная в Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» директор МКУ «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Двухэтажный деревянный дом на улице Водопроводная, 13 загорелся 30 сентября в 2:35. Пожар удалось потушить к 6:00.

«Здание полностью деревянное, и это, к сожалению, привело к таким последствиям – два человека погибли. 18 человек эвакуировали. Правая часть здания полностью выгорела, уцелел первый подъезд», – сказал Потатуев.

Причины пожара устанавливаются. Жители Королева собирают вещи для погорельцев в гимназии «Российская школа».

В ликвидации пожара были задействованы 17 единиц техник, 50 человек, в том числе от МЧС – шесть единиц техники, 21 человек.