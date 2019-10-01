РИАМО - 1 окт. Клинический и паталогоанатомический корпуса Научного центра неврологии РАМН достраивают на Волоколамском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Их площадь составит более 27 тысяч квадратных метров.

«Сейчас завершается строительство клинического корпуса, связанного с уже существующим зданием наземным переходом. Также для нужд центра строится паталогоанатомический корпус, расположенный отдельно. Новые здания достаточно органично дополнят уже существующий ансамбль, и будут оборудованы по последнему слову техники», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В клиническом корпусе семь этажей и пристроенное помещение конференц-зала. В конференц-зал можно будет попасть из основного фойе, где предусмотрена возможность проведения выставок. Паталогоанатомический корпус — двухэтажный.

Фасады планируется облицевать коричневым керамогранитом. На территории рядом с корпусами расширят парковку, проведут работы по благоустройству.