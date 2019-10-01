РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 окт. Беременные жительницы Красногорска могут посещать «Школу матерей» с 3 октября, на занятиях им расскажут, как правильно питаться в этот период, какой режим труда и отдыха лучше соблюдать, сообщается на странице Красногорской городской больницы №1 в соцсети «ВКонтакте».

«Третьего октября приглашаем в «Школу матерей». Стартует новый цикл занятий. Темы урока: особенности организма женщины в период беременности, гигиена беременной, режим труда и отдыха в различные сроки беременности, рациональное питание беременных, вредные привычки и влияние их на плод», – говорится в сообщении.

Занятие будет вести врач акушер-гинеколог женской консультации, начало в 12:00.

Адрес женской консультации: Красногорск, улица Карбышева, дом №2А.