РИАМО - 1 окт. В поселении Московский в ТиНАО появится новая подстанция скорой помощи на 20 машино-мест, здание будет трехэтажным, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Подстанция расположится на улице Радужной, владение 23А.

«Трехэтажное здание подстанции на улице Радужная рассчитано на 20 машин. Оно будет полностью оборудовано для приема амбулаторных пациентов и их лечения. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в Адресную инвестиционную программу столицы на 2018-2020 годы включено строительство шести подстанций скорой помощи, что позволит в значительной мере уменьшить нагрузку на существующие учреждения», - сказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

На первом этаже оборудуют мойку, оперативную зону с диспетчерской, помещения для приема амбулаторных больных. На втором — комнаты отдыха бригад с гардеробом, столовой и душевыми. На третьем – зону сестры-хозяйки с кладовыми белья, канцтоваров и медицинского оборудования, аптечный пункт и административные кабинеты.

В качестве отделки будут использованы навесные композитные панели бежевого и коричневого оттенков. Интерьеры комнат отдыха сделают в спокойной гамме, а интерьеры кабинетов и коридоров — более насыщенными.

На территории учреждения появятся пешеходные дорожки, площадка для отдыха и парковка служебного транспорта, новые растения.