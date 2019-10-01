РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В подмосковном Подольске с 1 по 13 октября будет работать выставка «В честь тех ребят, достойных и стихов, и бронзы», посвященная Дню памяти Подольских курсантов, ее основу составили материалы фонда музея и Центрального архива министерства обороны РФ, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском краеведческом музее 1 октября открылась выставка «В честь тех ребят, достойных и стихов, и бронзы», посвященная Дню памяти Подольских курсантов, она продлится до 13 октября. Выставка посвящена мужеству курсантов, командиров и политработников Подольских военных училищ, сражавшихся в составе 43-й Армии на Ильинском и Детчинском боевых участках Можайской линии обороны», – говорится в сообщении.

Основу выставки составили материалы фонда музея и Центрального архива министерства обороны РФ: боевые донесения октября 1941 года, приказы, оперативные донесения, списки личного состава, карта положения войск 43-й Армии на 13 октября 1941 года, указы о награждении, материалы из личных дел начальника Пехотного училища генерал-майора Василия Смирнова и начальника Подольского артиллерийского училища полковника Ивана Стрельбицкого.

В центральной витрине экспонируются вещи генерал-майора Якова Киселева, комиссара передового отряда курсантов Подольских военных училищ в октябре 1941 года.

Подчеркивая значения подвига участников боев октября 1941 года на Ильинском боевом участке, среди которых были Подольские курсанты, маршал Советского Союза Георгий Жуков писал, что «своим героическим самопожертвованием они сорвали план быстрого захвата Малоярославца и помогли нашим войскам выиграть необходимое время для организации обороны на подступах к Москве».

В Подольске в 1938 году было создано Подольское артиллерийское училище, в 1940 году – Подольское пехотное училище. 5 октября 1941 года курсанты Подольских военных училищ были подняты по тревоге. Именно в этот день они сделали свои первые шаги в бессмертие, отправившись на боевые рубежи, чтобы остановить танковые армады гитлеровцев, которые рвались к Москве. Такие слова прозвучали в дни 75-годовщины битвы за Москву на заседании совета депутатов городского округа Подольск, когда принималось решение об установлении 5 октября Дня памяти Подольских курсантов.

В 2019 году Московская областная дума внесла День памяти Подольских курсантов в перечень памятных дат Московской области.