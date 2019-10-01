РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 окт. Коммунальные службы Красногорска заключили контракты на поставку около 200 тысяч тонн песка и пескосоляной смеси для посыпки дорог и тротуаров во дворах, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Во вторник заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова посетила Красногорск с рабочим визитом. В сопровождении главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной она осмотрела технику МБУ «Красногорская городская служба» и проверила ее готовность к работе в зимний период.

«Качество работы во многом зависит от того, как мы ее спланируем, как мы к зиме подготовимся. Если вы спросите, закуплены ли у нас пескосоляные смеси, песок для того, чтобы посыпать зимой – да, у нас заключены контракты, в том числе Красногорской городской службой. Заказан довольно большой объем, почти 200 тысяч тонн. Думаю, что если зима будет не какой-то запредельно снежной, мы ее сможем нормально в рабочем режиме пережить», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что техника в Красногорске к работе в зимний период готова. Проведены техосмотры. Вся техника оборудована «Глонасс», система позволяет контролировать, доходит ли тот или иной трактор до дворов, убирает ли снег. Однако, по словам главы, в муниципалитете не хватает малогабаритной техники, которая позволяет убирать снег во дворах, где узкие проезды, тротуары.

По словам директора МБУ «КГС» Андрея Журина, у предприятия и его филиалов в теруправлениях 128 единиц техники.

«Тот объем техники, который у нас есть – это на пределе. Значит, она будет работать в напряженном режиме, нон-стоп. Красногорск будет участвовать во всех программах по закупке техники, если они будут реализовываться в области. Мы рассчитываем, что такие программы будут, потому что только за счет муниципального бюджета мы не сможем дооснастить наши бюджетные предприятия всем необходимым транспортом», – подчеркнула Хаймурзина.

Она добавила, что в горокруге будет организован штаб по подготовке к зимней уборке снега.

«Результат и качество работы мы увидим, как только пойдет первый снег и во дворах образуются первые сугробы», – заключила Хаймурзина.