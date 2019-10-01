РИАМО - 1 окт. Объем несырьевого экспорта столичных компаний вырос на 8,2%, услугами Московского экспортного центра за время его работы воспользовались более шести тысяч столичных компаний, сообщил журналистам генеральный директор центра Кирилл Ильичев.

«Рост несырьевого экспорта, по сравнению с предыдущим годом, составил 8,2%. Доля Москвы по несырьевому экспорту - 17,1%, что составляет 13,6 миллиарда долларов. Свои товары и услуги Москва поставляет в 181 страну», - сказал Ильичев.

Он добавил, что услугами Московского экспортного центра за время его работы воспользовались более шести тысяч столичных компаний.