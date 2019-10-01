РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. В подмосковном Подольске 25 медицинских организаций стали оформлять электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН), сообщил «РИАМО в Подольске» замначальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ МОРО ФСС РФ Валентин Брусиловский.

Во вторник во Дворце культуры «Октябрь» прошло совещание с работодателями округа по вопросам оформления электронных листов нетрудоспособности (ЭЛН), а также профилактике гриппа и переобучения сотрудников предпенсионного возраста. Организатором встречи стала администрация округа. Всего в мероприятии приняли участие около 140 человек.

«С 1 июля 2017 году вступил в силу Федеральный закон о внедрении электронных листов нетрудоспособности. Они являются аналогами привычным больничным листам, но при этом их преимущество в том, что они оформляются в электронном виде, их невозможно подделать и проще оформлять. Отмечу, что из 43 медицинских организаций округа только 25 участвуют в формировании ЭЛН, что составляет 58,1%», – сказал Брусиловский.

Он отметил, что в Московской области в настоящее время практически все бюджетные организации, а это 95%, имеют возможность оформлять электронные листы нетрудоспособности. Среди коммерческих организаций стали оформлять около 70%.

Электронный лист нетрудоспособности является полным аналогом бумажного и был введен в 2011 году. Каждый человек имеет право в медицинской организации написать согласие на оформление подобного листа. При этом для того, чтобы работодатель мог оплатить больничный, достаточно предоставить только его номер.