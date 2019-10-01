РИАМО - 1 окт. Студентка Государственного социально-гуманитарного университета Коломны (ГСГУ) Юлия Мосолова заняла призовое место на международной олимпиаде по математике в Израиле, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Студентка третьего курса факультета математики, физики, химии, информатики Юлия Мосолова, показав высокий результат, стала обладателем диплома третьей степени в личном первенстве в суперфинале международной студенческой олимпиады по математике в городе Ариэль», – говорится в сообщении.

Право представлять коломенский вуз в Израиле она получила, пройдя отбор в российском финале олимпиады весной этого года в Йошкар-Оле.

Суперфинал математической олимпиады собрал около 150 участников из 15 стран: Израиля, России, Венгрии, Румынии, Узбекистана, Туркменистана, Польши, Болгарии, Украины, Белоруссии, Вьетнама, Грузии, Словакии, Киргизии, Чехии.

Помимо ГСГУ Россию представляли крупные вузы Москвы, а также университеты Новосибирска, Казани, Перми, Тюмени, Ижевска и других городов.