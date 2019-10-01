РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 окт. Жители микрорайона Новое Измайлово подмосковной Балашихи прошли медицинское обследование и сделали прививку от гриппа в торговом центре «Новоизмайловский», в рамках мероприятия провели семинар по проблемам пожилых людей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие организовали во вторник Центр здоровья и общественная палата Балашихи ко Дню пожилого человека. Помимо обследования для пенсионеров провели семинар на тему «Сердечные дела пожилого человека».

«Сегодня (1 октября – ред.) у нас День пожилого человека. Мы провели в торговом центре семинар, который посвящен проблемам пожилых людей. Кроме этого, по сложившейся традиции наш Центр здоровья приехал сюда для того, чтобы сделать обследование всех желающих. Мы провели анализы крови на холестерин, глюкозу, сделали кардиограмму. Кроме этого, у нас работал стоматолог и антропометрия», – сказала заведующая поликлиникой восстановительной медицины и реабилитации Балашихи Ирина Раглинская.

Она добавила, что все желающие также могли сделать прививки от гриппа. Во время мероприятия работали три врача-терапевта. Они проконсультировали каждого пациента по всем факторам риска, которые были у них выявлены.

Каждому человеку необходимо знать некоторые свои показатели – это уровень артериального давления, глюкозы в крови, холестерина в крови, свой вес, рост и индекс массы тела.

«Самые частые проблемы на сегодняшний день – это лишний вес. Это одна из проблем и один из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Как раз основная проблема пожилых людей – это сердечные проблемы», – заключила Раглинская.

Международный день пожилого человека отмечается ежегодно 1 октября с 1991 года. Этот праздник создан для того, чтобы люди обратили внимание на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.