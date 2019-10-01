РИАМО (РЕУТОВ) – 1 окт. Годовая программа комплексного благоустройства дворов Реутова, в которую вошла 21 придомовая территория, завершится досрочно в течение ближайших двух недель, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Всего в этом году (в 2019 году – ред.) комплексно отремонтируют в Реутове 21 двор, все работы будут завершены в течение ближайших двух недель», – сказал Каторов.

Он уточнил, что за последние четыре года в программу комплексного благоустройства попали 180 дворов городского округа, перечень которых был составлен с учетом мнения жителей. Половина из этих объектов была отремонтирована по государственной программе, столько же – за счет муниципального бюджета.

В комплексное благоустройство дворов входят восемь обязательных элементов: наличие детских игровых площадок, парковочных мест, информационных стендов, качественное освещение, озеленение и площадки для твёрдых бытовых отходов, наличие лавочек и урн.