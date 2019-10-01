РИАМО – 1 окт. Иностранцам при получении российского гражданства могут разрешить сохранять первое гражданство, сообщает во вторник РИА Новости.

Эта инициатива отображена в сопроводительных документах к проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы.

«Реализация миграционной политики в перспективе позволит отменить обязательное требование «отказа от иного гражданства», — говорится в сообщении.

В РФ также могут упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.