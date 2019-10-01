РИАМО - 1 окт. Прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» продлили в Подмосковье до 15 октября, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций Московской области.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, к участию в конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории региона, чья деятельность соответствует одной из заявленных в конкурсе номинаций.

«Конкурс проводится в два этапа до 1 ноября. Региональный этап конкурса проводится в срок до 15 октября. Для участия необходимо самостоятельно подать заявку в системе АИС Молодежь России по ссылке или данной ссылке», – говорится в сообщении.

К заявке прикрепляется ссылка на видеопрезентацию своей предпринимательской практики продолжительностью от 2 минут 30 секунд до 4 минут 30 секунд.

Федеральный этап конкурса проводится в срок до 25 октября на основании заявок, получивших наибольший балл по итогам регионального этапа конкурса. Церемония награждения победителей федерального этапа состоится 22 ноября в Казани.

Организатором конкурса являются ФГБУ «Роспредприниматель» и при поддержке министерства инвестиций и инноваций Московской области и «Агентства инвестиционного развития Московской области».