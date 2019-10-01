РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил пенсионеров с Днем пожилого человека, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник во Дворце культуры прошел концерт, посвященный Дню пожилого человека. Помимо Ружицкого, на мероприятии присутствовали депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый.

«Я не побоюсь это сказать, но здесь собрался цвет городского округа Люберцы, многих из них я знаю долгие годы. Хочу пожелать каждому здоровья и долголетия. У людей в таком возрасте ясные глаза, хорошая речь и подвижность. Пожилые люди в душе очень добрые и ранимые», – сказал Ружицкий.

По его словам, в Люберцах женщин старше 55 лет – 55 тысяч, а мужчин старше 60 лет – чуть больше 22 тысяч. Ружицкий отметил, что в округе проживают 13 долгожителей, которым уже больше 100 лет.