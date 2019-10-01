РИАМО – 1 окт. В городском округе Ступино капитально отремонтировали участок Каширского шоссе с 73,2 по 84 километр, масштабные работы стартовали в марте 2018 года и завершились в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках программы капитального ремонта в муниципалитете дорожные службы завершили работы на участке Каширского шоссе с 73,2 по 84 километр.

«Дорога капитально отремонтирована от развязки М-4 «Дон» в районе деревни Немцово до деревни Старокурово, расположенной у Московского большого кольца. Каширское шоссе протяженностью порядка 100 километров соединяет Москву и подмосковный город Каширу, на территории Ступина дорога является дублером платной трассы, обеспечивая проезд более 26 тысяч автомобилей в сутки», – говорится в сообщении.

На ремонтируемом объекте протяженностью свыше 10 километров заменили дорожное покрытие с применением износоустойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, нанесли разметку термопластиком, выполнили устройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений. Кроме того, переустроили линейные сооружения связи, линии электропередачи и наружного освещения, построили трансформаторные подстанции.

Также на участке Каширского шоссе реконструировали семь светофоров, установили более 420 дорожных знаков и пять автопавильонов. Для повышения уровня безопасности дорожного движения автомобилистов и пешеходов обустроили порядка 17,4 километра металлического барьерного ограждения, 900 метров пешеходного ограждения и построили 1,6 километра тротуаров.

Масштабные работы стартовали в марте 2018 года и завершились в сентябре 2019-го.

До конца года в городском округе Ступино планируется завершить капитальный ремонт Каширского шоссе на участке с 84,1 километра по 96,5 километра.