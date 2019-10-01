РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Книжно-иллюстративная выставка «Возраст осени, ты дорог и прекрасен», посвященная отмечаемому во вторник Международному дню пожилого человека, начала работать в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Не секрет, что люди именно старшего поколения, воспитанные книгой, остаются верными ей на протяжении всей жизни. Зная это, работники библиотеки постарались наиболее полно отразить книжные пристрастия люберчан преклонного возраста», – сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Выставка проходит по адресу: улица Волоковская, дом №5А. На ней представлены книги и журналы, посвященные здоровому образу жизни, секретам долголетия и активной жизненной позиции людей старшего возраста.

Сотрудники библиотеки особенно внимательны к своим пожилым посетителям и благодарны им за преданность книге.