РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 окт. Коммунальная техника в подмосковном Красногорске находится в высокой степени готовности к работе в зимний период, сообщила заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова.

Аипова во вторник посетила Красногорск с рабочим визитом. В сопровождении главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной она осмотрела технику МБУ «Красногорская городская служба».

«Традиционно – готовность к зиме муниципальных предприятий, которые содержат дворы, общественные пространства и парки. Сегодня (1 октября – ред.) проверяла в Красногорске технику – в наличии ли, исправна ли, заготовлены ли противогололедные материалы и запчасти, и в целом как будет организована уборка. Готовность высокая», – сказала Аипова.

Замминистра отметила, что и губернатор региона Андрей Воробьев, и жители предъявляют высокие требования к качеству зимней уборки во дворах.

«Первое, куда выходит житель, – это дворовая территория. Нам важно, чтобы гражданам было комфортно, поэтому особое внимание зимой будет уделено именно содержанию дворовых территорий и общественных пространств, своевременности и качеству уборки. Это касается и управляющих компаний, и муниципальных предприятий», – добавила Аипова.

Красногорск стал 15-м муниципалитетом Подмосковья, который заместитель министра благоустройства осмотрела в рамках объезда.

«Ситуация в муниципалитетах различная. Все зависит от того, насколько глава хозяйственник. В целом муниципалитеты готовы к зиме с определенными нюансами – у кого-то неполный объем противогололедных материалов, у кого-то есть проблемы с техникой. Все муниципалитеты стимулируем для того, чтобы к первому снегопаду выйти с максимально высокой степенью готовности», – заключила Аипова.