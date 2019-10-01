РИАМО - 1 окт. Церемония награждения лауреатов губернаторской премии «Наше Подмосковье» пройдет 19 ноября, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Всего в текущем году на участие в премии жители региона подано 22708 проектов. Более 9 тысяч авторов представили свои проекты во время обязательного этапа личных презентаций, которые состоялись в каждом муниципалитете Подмосковья и в доме правительства Московской области.

«Самыми активными оказались жители Люберец – они презентовали более 580 проектов. Сейчас проходит этап оценки проектов Советом по присуждению ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье». А 19 ноября состоится награждение победителей конкурса», – отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Председатель Совета по присуждению ежегодных премий «Наше Подмосковье» Евгений Князев рассказал, по какому принципу в текущем году оцениваются проекты соискателей премии.

«Мы выделяем несколько критериев оценки проектов: социальная значимость, реализация предлагаемой идеи, если она уже существует, практическое применение, уникальность и охват аудитории. Учитывается и количество человек в группе. Это такие абсолютные критерии, по которым мы ставим галочки», – подчеркнул Князев.

Ежегодная премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Андреем Воробьевым с целью поддержки социальных инициатив жителей региона. Премия присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные на развитие области.

Принять участие в конкурсе на соискание премий могут совершеннолетние граждане РФ, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области, реализующие или уже реализовавшие социально значимый проект на территории Подмосковья.

За 6 лет проведения конкурса на соискание ежегодных премий более 230 тысяч жителей Подмосковья приняли в нем участие, 11778 заявителей получили денежные премии в размере до 500 тысяч рублей.

Призовой фонд ежегодной премии утвержден в размере 180 миллионов рублей. В 2019 году победителям вручат одну тысячу премий по 180 тысяч рублей.