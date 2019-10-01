РИАМО – 1 окт. Посетители гастрономического фестиваля «Золотая осень» в Москве смогут попробовать разнообразные блюда и продукты из десятков регионов России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фестиваль пройдет с 4 по 13 октября на 1,5 тысячи площадок по всему городу. Четыре из них расположатся в центре города, а 27 – в других округах. Также в столице заработают 96 ярмарок выходного дня, 22 сельскохозяйственных рынка и 1386 сетевых магазинов.

«Большой выбор угощений ждет гостей на Красной площади – в 56 торговых шале будут представлены лучшие товары из десятков регионов России. В 16 ресторанах посетителям предложат попробовать настоящий кубанский борщ, пряный тыквенный суп, шурпу, сибирские пельмени, жаренную на гриле онежскую ряпушку, а также тульские «лапти», муромские калачи, крымские чебуреки с различными начинками, эчпочмаки и чак-чак», – говорится в сообщении.

На площади Революции представят большой ассортимент фермерских сыров: качотту с различными добавками, горгонзолу, пармезан, сыры, приготовленные по традиционным французским рецептам, полутвердые сыры «Озерицкий» и «Мещера» и даже сырные конфеты.

Любителям мясных деликатесов предложат продукцию из мяса страуса и марала, степной балык из конины, казылык (колбасу из конины) и другие необычные продукты.

В дни «Золотой осени» пройдет более 400 бесплатных кулинарных занятий. Желающие смогут научиться готовить вкусные и сытные осенние блюда из сезонных овощей, а также любимые угощения жителей самых разных регионов России и других стран.

Кроме того, можно будет освоить историческую кулинарию, а также приготовить блюда из морепродуктов или блюда, которые появлялись в кинофильмах.

Поучаствовать в мастер-классах гости смогут на Красной площади, площади Революции и площади Славы, на улицах Перерве, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Святоозерской, на бульваре Дмитрия Донского и на Ореховом бульваре.

Также в программе фестиваля ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных событий. Всего более тысячи мероприятий.