РИАМО - 1 окт. В честь Дня пожилых людей, который отмечается во всем мире 1 октября, инспекторы «Московского паркинга» раздали автомобилистам старшего поколения более 200 брошюр с информацией о работе платных парковок в столице, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Гиды по парковкам, разработанные в АМПП, пригодятся как начинающим автомобилистам, так и уже опытным водителям со стажем. Брошюры содержат подробную информацию о способах и правилах оплаты парковки, об абонементах и льготах, о тарифах на парковку, а также о перемещении автомобилей и порядке их возврата со спецстоянок. Мы надеемся, что памятка даст ответы на все возникающие вопросы и станет хорошим путеводителем по столичным парковкам», – сказал собеседник агентства.

С информацией, представленной в брошюре, автомобилисты также могут ознакомиться на сайте в соответствующих разделах: «Оплата», «Правила и тарифы», «Льготы», «Штрафы», «Эвакуация», «Парковки со шлагбаумом».

По всем вопросам, касающимся парковочного пространства в столице, можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного).