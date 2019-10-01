РИАМО - 1 окт. Пользователям старого приложения «Парковки Москвы» рекомендовали перейти на новую версию, так как старая перестала поддерживаться, сообщается на сайте столичного паркинга.

«Обновленное приложение «Парковки Москвы» пользуется популярностью среди пользователей Android и iOS: его скачали уже 2 миллиона человек. Новая версия приложения более удобна, чем старая, благодаря измененному дизайну интерфейса и дополненному функционалу. Рекомендуем тем, кто еще не загрузил новое приложение, сделать это, так как старая версия программы перестала поддерживаться с 1 октября», — говорится в сообщении.

Основным преимуществом новой версии приложения «Парковки Москвы» является возможность исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки. Водитель также может исправить госномер автомобиля, номер парковочной зоны, продлить истекшую парковку.

Изменения в оплаченную парковочную сессию можно внести только один раз и только до конца текущих суток. Продлить же можно только ту сессию, которая завершилась по истечении оплаченного времени, а не была прервана пользователем самостоятельно.

Новая версия приложения называется «Парковки Москвы New». Установленное приложение будет называться «Парковки 2». После авторизации баланс парковочного счета из старого приложения автоматически перенесется в новое.