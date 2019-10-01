РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 окт. Житель подмосковных Люберец написал заявление в полицию на представителей коллекторской службы за то, что они разрисовали его входную дверь.

Инцидент произошел 30 сентября в одном из домов на улице Южная. Коллекторы в 21:00 изрисовали дверь жителю-должнику.

«Вчера вечером (30 сентября – ред.) приходили коллекторы из микрофинансовой организации, расписали мне дверь и испортили обшивку. Потом стучались, но быстро убежали», – сообщил «РИАМО в Люберцах» житель.

Он отметил, что написал заявление в полицию Люберец.

Сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.