РИАМО – 1 окт. Прачечной Дома Наркомфина в столице вернули исторический облик, в здании планируют открыть кафе и общественные пространства, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Уникальное здание располагается на Новинском бульваре.

«На протяжении последних десятилетий здание находилось в запустении: оно не эксплуатировалось и не отапливалось. В итоге корпус прачечной пришел в аварийное состояние. Специалисты воссоздали объемно-пространственную структуру здания редакции 1932 года авторства Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса, воссоздали колористическое решение фасадов с отделкой штукатуркой, восстановили материалы и характер обработки поверхностей наружной лестницы на период 1932 года, односкатную малоуклонную фальцевую кровлю и открытую террасу в пределах колоннады», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Реставрационные работы длились на объекте более года.

С 2018-го специалисты укрепляли несущие конструкции здания. В ходе работ были демонтированы поздние пристройки, воссозданы исторические входы в здание со стороны главного фасада и со стороны открытой террасы.

В ходе реставрации интерьеров специалисты также воссоздали лестницу, деревянные раздвижные окна, двери и пол на первом этаже, установили металлические ручки и задвижки. В будущем здесь планируют открыть кафе и общественные пространства.

Дом Наркомфина – памятник эпохи конструктивизма с богатой историей. Он расположен по адресу: Новинский бульвар, дом 25, корпус 1. Здание построили в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР. Специалисты использовали новаторские планировочные идеи. Это был первый в стране жилой дом на каркасе из железобетона. Раньше такую конструкцию имели только административные здания – Центральный телеграф на Тверской, типография «Известий» на Страстной площади, Госторг и Центросоюз на Мясницкой.

Сегодня Дом Наркомфина входит в ансамбль экспериментального жилого комплекса.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин пояснил, что с 2011 по 2019 год сданы в эксплуатацию 28 построенных или отреставрированных объектов, среди которых Большой зал Московской консерватории, Музей Отечественной войны 1812 года, многофункциональный комплекс в Оружейном переулке, здание Московской соборной мечети, новая сцена Театра имени Евгения Вахтангова и другие объекты.

В этом году ввели в эксплуатацию еще два объекта – комплекс зданий национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и наземно-подземный паркинг на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити».