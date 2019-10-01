РИАМО - 1 окт. В Московском зоопарке самка карликового бегемота Ксюша переехала на зимовку в закрытый вольер, где у нее будет бассейн, сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.

«Осенью перелетные птицы отправляются на юг, а наш карликовый бегемот Ксюша меняет свой просторный летний вольер на зимнюю «резиденцию», – говорится в сообщении.

Ксюша окончательно перебралась в теплый вольер в конце прошлой недели. В нем поддерживается оптимальная температура и влажность, так что животному будет комфортно всю зиму.

Чтобы бегемот не заскучал, заботливые киперы проводят с ним регулярные тренинги и дают ему новые игрушки. Важная часть зимнего вольера Ксюши – бассейн, в котором она будет регулярно плавать.

Всю осень и зиму животное каждый день получает порцию витаминов – свежие овощи и фрукты, а также специальные минеральные добавки.

«На зимовку Ксюша ушла в весе 220 килограммов. Иными словами, 220 килограммов концентрированного обаяния и красоты!» – заключается в сообщении.

Ксюша приехала в Московский зоопарк в 2017 году из Швеции в рамках Европейской программы по сохранению популяции карликовых бегемотов в неволе. В природе численность этих животных продолжает сокращаться из-за уничтожения их естественной среды обитания и кормовых угодий.

Карликовый бегемот занесен в Международную Красную книгу как уязвимый вид. В природе встретить представителей этого вида можно исключительно на территории Западной Африки – в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.