РИАМО - 1 окт. Работники «Мособлпожспас» спасли больную женщину, заблокированную у себя дома в подмосковном Ногинске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Звонок поступил в систему-112 от женщины, у которой ухудшилось состояние здоровья – самостоятельно передвигаться и открыть дверь она не могла.

«Когда мы приехали по адресу, связаться с женщиной по телефону не удалось. В присутствии сотрудников полиции оперативно вскрыли дверь квартиры. На диване лежала женщина и самостоятельно передвигаться не могла, прибывшая бригада медиков оказала необходимую помощь больной», – сказал спасатель Сергей Тимофеев.

За смену спасателям поисково-спасательного отряда №8 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» еще дважды пришлось вскрывать двери и оказывать помощь медикам в транспортировке больных.