РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Подольское отделение Союза художников России проведет для детей и взрослых серию мастер-классов и уроки в студии изобразительного искусства в течение 2019-2020 годов, первые занятия бесплатные, сообщил «РИАМО в Подольске» пресс-секретарь отделения Григорий Саамов.

«Начался набор в студию изобразительного искусства при Подольском отделении Союза художников России, первые уроки и мастер-классы бесплатные. Преподаватели – члены Союза художников, заслуженные художники России. Также планируется серия мастер-классов от заслуженных и народных художников России, академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств», – сказал Саамов.

Занятия проходят в Подольском доме художников на улице Кирова, 42В (вход со стороны улицы 50 лет ВЛКСМ).

В детскую студию принимаются граждане РФ с 7 до 16 лет, возможно создание групп для желающих поступить в художественные училища или институты. Занятия проводят один раз в неделю по три академических часа. С детьми – по пятницам с 16:00, а со взрослыми – в воскресенье с 16:00. Для детей до 14 лет один академический час стоит 400 рублей, для слушателей старше 14 лет – 500 рублей.



Справки предоставляются по телефону: 8(916)848-94-84. Предварительная запись по электронной почте: saamov@bk.ru. В заявке необходимо указать фамилию, имя, возраст, место постоянного проживания, телефон и электронный адрес (свой или родителя).