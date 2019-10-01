РИАМО – 1 окт. Предприятие в Можайском городском округе оштрафовали за нарушения ветеринарного законодательства РФ, сумма взыскания составила 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В конце августа 2019 года управлением была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении АО «Синичино» (Можайский городской округ). Общество осуществляет деятельность по содержанию, разведению крупного рогатого скота, выработке сырого коровьего молока с последующей реализацией.

«В результате проверки выявлены нарушения требований федерального закона «О ветеринарии», ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, а именно: въезд на территорию животноводческого объекта не оборудован дезинфекционным барьером; отсутствует ограждение животноводческого объекта», – говорится в сообщении.

Кроме того, дезинсекция проводится некачественно (наличие в молочном блоке насекомых (мух)). Также на территории объекта нужно сделать ремонт полов в молочных блоках для проведения качественной мойки и дезинфекции.

Управлением за выявленные нарушения АО «Синичино» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.