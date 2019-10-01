РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» 3 октября сыграет с действующим чемпионом –столичным клубом ЦСКА в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

«Подмосковный «Витязь» в первом матче октября приезжает в гости к чемпионам. Ждем битвы! Матч состоится на «Арене ЦСКА» 3 октября в 19:30. Прямая трансляция будет проводиться на сайте чемпионата КХЛ», – говорится в сообщении.

Во вторник армейцы играют со «Спартаком», и пока отстают от «Витязя» на одно очко. У подмосковной команды в копилке 20, у ЦСКА – 19 очков.